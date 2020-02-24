Bir kutu gazlı içeceğin içinde 13 küp şeker var

Edirne'de katıldığı programda konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, bir kutu gazlı içeceğin 13 adet küp şekere denk geldiğini belirterek, ayran, süt ve su içme çağrısında bulundu.

Edirne'nin Şükrüpaşa okulunda düzenlenen etkinliğe katılan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şekere, tuza ve una üç beyaz düşman diyerek savaş açtıklarını söyledi. Türkiye'de 10 yıl önce 18 gram tuz tüketimi varken şimdi ise tuz tüketiminin 70 grama düştüğünü belirterek, hedeflerinin 6 grama düşürmek olduğunu vurgulayan Erk, ailelere çocuklarına asitli içecek vermemeleri çağrısında bulundu.

Çocuklara verilen bir kutu gazlı içeceğin içerisinde 13 küp şeker olduğunu öne süren Erk, gazlı içecek yerine taze sıkılmış portakal suyu, ayran, süt ve su içilmesi önerisinde bulundu. Trakya halkının hamur işi yemeklerden vazgeçemediğinin altını çizen Erk, ucuz baklavalarda ise nişasta bazlı şekerler bulunduğunu ve halkın nişasta bazlı tatlılar tükettiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA