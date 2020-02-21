Bir lastik botta 36 kişi

Aydın'ın Didim ilçesinde 6'sı çocuk 36 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile yurt dışına çıkış yapmak isteyen bir grup olduğu yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçerek operasyona başladı. Operasyonda hareket halindeki lastik botun yerini tespit ederek bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri lastik botu durduruldu. Küçücük botta Somali uyruklu 15'i kadın, 15'i erkek 6'sı çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: İHA