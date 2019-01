Bir Litre Gözyaşı geçtiğimiz sezon farklı senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla ilk bölümüyle dikkatleri çekse de reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadı. Senaryosu yenilenen sevilen dizi de yeni bölümde içlerinde Sanem Çelik'inde bulunduğu bir çok oyuncu ekibe veda etmiş ve senaryo gençlik dizisie göre uyarlanmıştı. Fakat yine istenilen başarıya ulaşılamadı.Bir Litre Gözyaşı final mi yapıyor? Ne zaman bitecek? Neden final yapıyor?Yeni bölüm fragmanı

BİR LİTRE GÖZYAŞI FİNAL Mİ YAPIYOR? NE ZAMAN BİTECEK?

Yenilenen senaryosu ve yeni oyuncu kadrosuyla reytinglerde başarı elde etmek isteyen Bir Litre Gözyaşı dizisinin 15. bölümde final yapmasına karar verildi. Sevilen dizi 3 Şubat'ta final bölümü ile ekranlara veda edecek.

Sevilen dizinin izleyicileri sosyal medya üzerinden olaya tepkilerine gösterse de başarılı dizi ekranlarda tutunamadı.

BİR LİTRE GÖZYAŞI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Bir Litre Gözyaşı ekranlarda istediği reyting sonuçlarına ulaşamadığı için 15. bölümde final yapmaya karar verdi.

BİR LİTRE GÖZYAŞI

Yönetmenliğini Serhan Şahin üstlendiği kadrosunda , Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu gibi başarılı isimlerin bulunduğu dizi 7 Ekim 2018 tarihinden itibaren Kanal D'de yayınlanmaya başladı. Büyük bir heyecanla üniversiteyi hazırlanan Cihan başarılı bir öğrencidir. Üniversiteyi kazanmasıyla hayatı tamamen değişir. Cihan çocukluk aşkı olan Ali'yi kendine aşık etmek için her yolu dener. Ali ise onun farkında bile değildir. Tüm bunlar yaşanırken Cihan'ın annesi tedavisi olmayan bir hastalığı olduğunu öğrenir ve bunu Cihan'dan saklar. Cihan tüm bu yaşananların arasında hem gerçek aşkı hemde yaşam mücadelesini sonuna kadar hisseder. Ailesi ise ona destek olmak için elinden geleni yapar.

Bir Litre Gözyaşı'nın 27 Ocak Pazar günü yayınlanan 14. yeni bölümünde Cihan, mutlu bir evlilik hazırlığındayken hayatı alt üst oluyor.

Cihan ve Mahir'in dağ evinde yaşadıkları felaket sonrası hayatları tamamen değişmiştir. Mahir'in kaybının ardından, annesi Figen'in ölümüyle sarsılan Cihan ve ailesi yaşadıkları acıları geride bırakmıştır. Hayatına yeniden bir başlangıç yapan Cihan, Mahir'e olan aşkını kalbine gömmüş ve Ali'yle evlilik hazırlıkları yapmaktadır. Ne olursa olsun hayata devam etmek gerektiğine inanan genç kız sevindirici haberini ise doktorundan alıyor.

Hastalığının iyiye gittiğini ve sağlığının düzeldiğini öğrenen Cihan, hayata daha da sıkı sıkı sarılıyor. Mutlu bir evlilik hazırlığı yapan Cihan'ın hayatı, renk uzmanı olarak çalıştığı tekstil firmasını satın alan yeni patronu Kerem’in hayatına girmesiyle yeniden darmadağın olacaktır.

Güçlü ve başarılı iş adamı olarak Cihan'ın hayatına giren Kerem, Cihan'ın hayatını nasıl etkileyecek?

OYUNCULAR

19 yaşında, Cihan’ın önce en yakın erkek arkadaşı, ilerleyen zamanlarda da her şeyi olacak… Karizmatik ama yaşıtlarından farklı biri, çevresiyle mümkün olduğunca az iletişim kuruyor. Doğuştan isyankar, bazen kabalığa varacak derecede dobra biri... Serinkanlılığı, kendine yeter hali, asiliği, herkese kendince kafa tutuşu akranları tarafından “tuhaf” biri olarak görülmesine neden oluyor ama bu bir yandan onu çekici de kılıyor.

Eda Yürekli (Revna Çolak)

Bir litre gözyaşı konusu, oyuncuları | Kanal D'nin yeni dizisi

5 yaşında… Cihan'ın küçük kız kardeşi… Herkes tarafından fazlasıyla sevilen, ilgi gören, evin sevimli miniği… Yuvaya gidiyor.

Deniz Yürekli (Görkem Mete Demir)

Bir litre gözyaşı konusu, oyuncuları | Kanal D'nin yeni dizisi

12 yaşında, Cihan’ın erkek kardeşi, ailenin tek oğlu… Ergenliğe adım atmak üzere olan, aklı bir karış havada, kendi halinde bir çocuk… Dersleri son derece kötü ama hiç umrunda değil… Bütün hayatı futbol, futbolcular ve bilgisayar oyunları… Neredeyse ilgilendiği başka hiçbir şey yok.

Elif Yürekli (Helin Kandemir)

Bir litre gözyaşı konusu, oyuncuları | Kanal D'nin yeni dizisi

15 yaşında, Cihan’ın kız kardeşi… Cihan kadar yetenekli ya da başarılı değil… Evin en büyüğü ya da en küçüğü de değil… Bu dezavantajlar onu Yürekli ailesinin en yüksek sesli, en kendini göstermeye çalışan ve en huysuz ferdi haline getirmiş. Her fırsatta sorumluluklarından kaçan, hayatın tadını çıkarmaya odaklı yaşayan bir kız… Cin gibi zeki fakat okul, dersler umurunda değil… Zekasını işine gelecek alanlarda kullanmayı tercih ediyor.

Muzaffer Yürekli (Tolga Tekin)

Bir litre gözyaşı konusu, oyuncuları | Kanal D'nin yeni dizisi

Cihan’ın babası, 42 yaşında… Sevecen, iyi niyetli, yumuşak huylu ve muzip bir adam… Karısına aşık; kendini onunla bulmuş, daha doğrusu kendini Figen’in akışına bırakmış biri... Gençlik yıllarında savrulmaya müsait bir karakterken Figen’le tanışması hayatının dönüm noktası olmuş. Karısına duyduğu aşk, güven ve teslimiyetle iyi bir aile babasına dönüşmüş. Ailesi için yapamayacağı şey yok.

Figen Yürekli (Sanem Çelik)

Bir litre gözyaşı konusu, oyuncuları | Kanal D'nin yeni dizisi

Cihan’ın annesi… 40 yaşında, hala güzelliğiyle dikkat çeken, her şeye yetişmeye çalışan, enerjik bir kadın… Her zaman kendi tercihlerini yaşamış, bu uğurda gereken bedelleri ödemiş ama bundan hiçbir zaman pişman olmamış biri… Güçlü bir kadın, kolay kolay kimseye eyvallah etmiyor. El attığı her işte başarılı olan, mücadeleci bir karakter… Sahip olduğu dört çocuğa, iş hayatında zaman zaman tökezleyen kocasına, evinin idaresine, sağlık görevlisi olarak yaptığı işe, her şeye yetişmeyi başarıyor. En önemlisi bunları sevgiyle yapıyor.

Cihan Yürekli (Miray Daner)

Bir litre gözyaşı konusu, oyuncuları | Kanal D'nin yeni dizisi

Yürekli ailesinin en büyük çocuğu… 18 yaşında, oldukça güzel, sevimli, yaşam enerjisi yüksek bir kız. Her zaman yaşıtlarından bir adım önde, mantıklı, ayakları yere basan yapısıyla ailenin parlak, sorumluluk sahibi, güvenilen çocuğu olmuş. Arkadaşları tarafından da sevilen, kollanan, sosyal yönü kuvvetli biri… Olaylara pozitif yaklaşan, hedeflediği her alanda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve oldukça başarılı bir genç… Gelecek vadediyor.