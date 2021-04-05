Isparta'da alabalık tesislerinin çevreye etkilerinin araştırıldığı laboratuvar çalışmaları sürüyorBir metrelik yılan mahalleyi ayağa kaldırdı! İtfaiye ekipleri olaya el koyduMısır'da taşınan firavun mumyaları müzede sergileniyorDiyarbakır’da avukatlar adaletin yanında! "Bildiri darbe özlemidir"Şanlıurfa Bozova Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Düzce'de göz gözü görmüyor! Yoğun sis yüzünden görüş mesafesi 20 metreye kadar düştüMalatya Belediyesi kısıtlama günleri sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor6 Nisan Elektrik kesintisi AYEDAŞ6 yıl 3 ay cezaya rağmen ellini kolunu sallayarak sokaklarda geziyordu! Sonunda yakayı ele verdiŞanlıurfa Birecik Nüfusu 2020 - 2021 |  Birecik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bir metrelik yılan mahalleyi ayağa kaldırdı! İtfaiye ekipleri olaya el koydu

Bir metrelik yılan mahalleyi ayağa kaldırdı! İtfaiye ekipleri olaya el koydu

Isparta'da itfaiye ekipleri, bu kez yılan operasyonu için düğmeye bastı. Bir evin bahçesinde saklanan yılan uzun uğraşlar sonucunda yakalandı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya saldı.

Bir metrelik yılan mahalleyi ayağa kaldırdı! İtfaiye ekipleri olaya el koydu

Isparta'da itfaiye ekipleri, bir evin bahçesinde saklanan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

DOĞAL ORTAMINA SALINDI

Davraz Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yılan sesi duyuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın bahçede saklandığını tespit etti. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yılanı saklandığı yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yaklaşık 1 metre boyunda olan yılan canlı olarak yakalandı. Çuvala konulan yılan daha sonra mahalleden uzak bir alanda doğal ortamına salındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bir metrelik yılan mahalleyi ayağa kaldırdı! İtfaiye ekipleri olaya el koydu

Bir metrelik yılan mahalleyi ayağa kaldırdı! İtfaiye ekipleri olaya el koydu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT