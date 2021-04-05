Bir metrelik yılan mahalleyi ayağa kaldırdı! İtfaiye ekipleri olaya el koydu
Isparta'da itfaiye ekipleri, bu kez yılan operasyonu için düğmeye bastı. Bir evin bahçesinde saklanan yılan uzun uğraşlar sonucunda yakalandı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya saldı.
Isparta'da itfaiye ekipleri, bir evin bahçesinde saklanan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.
DOĞAL ORTAMINA SALINDI
Davraz Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yılan sesi duyuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın bahçede saklandığını tespit etti. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yılanı saklandığı yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yaklaşık 1 metre boyunda olan yılan canlı olarak yakalandı. Çuvala konulan yılan daha sonra mahalleden uzak bir alanda doğal ortamına salındı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı