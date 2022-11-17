Bir oyun oynadı, başına gelmeyen kalmadı! "Her gün 400 ile 1000 TL arasında..."

İstanbul'da yaşayan bir lise öğrencisi ve ailesi, bilgisayar oyunu oynarken tartıştığı bir oyuncu nedeniyle 4-5 aydır ilginç bir problemle başa çıkmaya çalıyor...

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Bir oyun oynadı, başına gelmeyen kalmadı! "Her gün 400 ile 1000 TL arasında..." 1

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Kaya ve ailesi yaklaşık 4-5 aydır ilginç bir problemle başa çıkmaya çalışıyor.

Bir oyun oynadı, başına gelmeyen kalmadı! "Her gün 400 ile 1000 TL arasında..." 2

Evlerine sürekli ihbar üzerine polisler ve bilgileri dışında sipariş kuryeleri gelen aile, başlarına gelenler nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Bir oyun oynadı, başına gelmeyen kalmadı! "Her gün 400 ile 1000 TL arasında..." 3

"Yaklaşık 4-5 aydır devam eden bir süreç bu. Ne uyuduğumuz belli, ne uyandığımız. En düşük tutar 400 TL'den başlıyor, 1000 TL'ye kadar devam ediyor. Bizim bilgilerimize bu kadar nasıl rahat ulaşıyorlar, bilmiyorum. Biz buna şaşırıyoruz. Gece saat 11.30'da polis ekipleri geliyor, onlar gidince bu sefer de terörle mücadele geliyor." şeklinde konuşan Kaya'ın abisi, bunların kardeşinin oynadığı oyunda tanıştığı bir oyuncu ile tartışması sonrası başlarına gelmeye başladığını söyledi.

Bir oyun oynadı, başına gelmeyen kalmadı! "Her gün 400 ile 1000 TL arasında..." 4

Henüz lise öğrencisi olan Kaya, "Bunların yaş aralığı 15-16 yaşlarında. Benden bir şey istediler ben de yapmadım. Ailemle tehdit edildim. Evime ihbarlar geçildi, yemekler söylendi. Her şey bir oyun yüzünden oldu" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Bir oyun oynadı, başına gelmeyen kalmadı! "Her gün 400 ile 1000 TL arasında..." 5

Evlerine sürekli kuryeler gelen, bilgileri dışında yemekler sipariş edilen ve asılsız polis ihbarları nedeniyle sürekli korku yaşayan anne, "Kapıyı açtım, polisleri görünce irkindim. Ne oldu, 'Biz adam öldürdük de haberimiz mi' yok dedim. Baktım polislere cevap veremiyorum, kuryelere cevap veremiyoruz. Panik yaptım, korktum" diye konuştu.

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