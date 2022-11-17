Bir oyun oynadı, başına gelmeyen kalmadı! "Her gün 400 ile 1000 TL arasında..."

"Yaklaşık 4-5 aydır devam eden bir süreç bu. Ne uyuduğumuz belli, ne uyandığımız. En düşük tutar 400 TL'den başlıyor, 1000 TL'ye kadar devam ediyor. Bizim bilgilerimize bu kadar nasıl rahat ulaşıyorlar, bilmiyorum. Biz buna şaşırıyoruz. Gece saat 11.30'da polis ekipleri geliyor, onlar gidince bu sefer de terörle mücadele geliyor." şeklinde konuşan Kaya'ın abisi, bunların kardeşinin oynadığı oyunda tanıştığı bir oyuncu ile tartışması sonrası başlarına gelmeye başladığını söyledi.