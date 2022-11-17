Bir oyun oynadı, başına gelmeyen kalmadı! "Her gün 400 ile 1000 TL arasında..."
İstanbul'da yaşayan bir lise öğrencisi ve ailesi, bilgisayar oyunu oynarken tartıştığı bir oyuncu nedeniyle 4-5 aydır ilginç bir problemle başa çıkmaya çalıyor...
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