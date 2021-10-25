 Bir parti daha kuruluyor! Milli Yol Partisi'nin genel merkez binası tutuldu, resmi açılış kasımda                                            

Remzi Çayır önderliğindeki bir grup Büyük Birlik Partisi'nin bugünkü yönetimine çeşitli eleştiriler sunarak partiden ayrıldı. O hareket Ankara'da genel merkez binasını tuttu. Parti kasım ayında resmi hale gelecek.

KAHRAMANMARAŞ'TA ETKİNLİK

Milli Yol Hareketi, BBP'den ayrılanlardan kişilerden oluşuyor. Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir etkinlik ile halkla bir araya geldiler. Etkinlik bir düğün salonunda gerçekleşti. Hareketin sözcüsü Remzi Çayır, mevcut sistemin değişmesinin, herkese hesap verilebilmesinin, adalete güvenilen bir sistemin gelmesinin önemini vurguladı.

İlk hesap veren partinin kendi partileri olacağını belirten Çayır, "İlk hesap veren parti bizim parti olacak. İnternet sitesinde para nereden gelmiş, nereye harcanmış hepsini tek tek oraya yazacağız ki halkımız da bilsin. Hesap vermeyen bir yönetim olur mu? Allah'ın izniyle biz, alnımız açık, heybelerimiz dolu yola çıktık. Sizlerden dua, destek istiyoruz. Allah nasip ederse kasım ayı içerisinde arkadaşlarımızı Ankara'da toplayacağız. Sonra, partileşme kararı çıktığında da partileşeceğiz. Şu an Ankara'da 5 katlı yer tuttuk" dedi.

Bugüne dek 60'ın üzerinde şehir gezdiklerini belirten Remzi Çayır, gittikleri yerlerde büyük bir ilgi gördüklerini ifade etti. Halkın mertliğe, insanlığa ve adalete susamış olduğunu söyledi.

"MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ARKADAŞLARI VAR"

Çayır, "Millet 'Birisi çıksa da bir gerçeği söylese ve gerçeği bu toplumla buluştursa. İşte o insanlar biziz. Umutsuzluğa gerek yok. Tayyip beyden sonra ne mi olurmuş? Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir hikayesi var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Bir rüyam var, bir hayalim var' dediği bir yolculuğu vardı, o yolculuğu tamamlamak üzerimize farz. O yolu yürümek ve onun ideallerini devlete ulaştırmak için sizin yardımınızla, sizin desteğinizle yürüyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Hiç usanmayacağız, her kim ne derse desin kim ne söylerse söylesin bizim yolumuzu kimse kesemeyecektir Allah'ın izniyle." diyerek halkın umudu olduklarını vurguladı.

Milli Yol Hareketi nedir? Genel başkanı kim? Kurucuları kim? Genel merkezi nerede?