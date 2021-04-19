Bir PCR testi skandalı daha: Sahte testlerle Kovid hastalarını negatif gösteriyorlar! Resmen cinayete teşebbüs! Bazı şebekelerin, test sonucu pozitif çıkan Kovid-19 hastalarına, kısıtlamalardan muaf tutulmaları adına sahte negatif PCR testleri düzenledikleri ortaya çıktı. Özel Düzen Laboratuvarı'nın ismi kullanılarak yapılan skandal için, şebeke üyelerinin ve bu raporları kullananların cinayete teşebbüsten yargılanması önerildi.

1 11 Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken sahte aşı, sahte PCR testi, güvensiz maske gibi skandalların da sonu gelmiyor.