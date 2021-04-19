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  3. Bir PCR testi skandalı daha: Sahte testlerle Kovid hastalarını negatif gösteriyorlar! Resmen cinayete teşebbüs!

Bir PCR testi skandalı daha: Sahte testlerle Kovid hastalarını negatif gösteriyorlar! Resmen cinayete teşebbüs!

Bazı şebekelerin, test sonucu pozitif çıkan Kovid-19 hastalarına, kısıtlamalardan muaf tutulmaları adına sahte negatif PCR testleri düzenledikleri ortaya çıktı. Özel Düzen Laboratuvarı'nın ismi kullanılarak yapılan skandal için, şebeke üyelerinin ve bu raporları kullananların cinayete teşebbüsten yargılanması önerildi.

Bir PCR testi skandalı daha: Sahte testlerle Kovid hastalarını negatif gösteriyorlar! Resmen cinayete teşebbüs! 1111

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken sahte aşı, sahte PCR testi, güvensiz maske gibi skandalların da sonu gelmiyor.