Bir Peri Masalı ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Bir Peri Masalı dizisi nerede çekiliyor? Başrollerinde Alina Boz ve Tarık Emir Tekin'in olduğu yeni dizi heyecan veren fragmanının ardından merak konusu oldu.

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Med Yapım tarafından FOX TV için çekilen dizi, 21 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak.

BİR PERİ MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

FOX TV ekranlarında yeni dizi olarak izleyici karşısına çıkan Bir Peri Masalı çekimleri ise İstanbul'da gerçekleşmektedir.

BİR PERİ MASALI KONUSU NE?

Alina Boz'un canlandırdığı karakter Zeynep, dizide bebek bakıcısı olup beklenmedik bir anda eline geçen para ile hayatını değiştirmektedir. Bahsi geçen dizinin adı ilk başta 'Zengin Kızı' olurken devamında Bir Peri Masalı olarak değiştirildi.

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BİR PERİ MASALI OYUNCULARI KİM?

-Tarık Emir Tekin

-Alina Boz

-Nazan Kesal

-Hazal Filiz Küçükköse

-Tülin Ece

-Baran Bölükbaşı

-Kadir Çermik

-Müfit Kayacan