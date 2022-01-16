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  3. Bir pitbull vahşeti daha: 45 yaşındaki kadın 2 köpeğin saldırısına uğradı!

Bir pitbull vahşeti daha: 45 yaşındaki kadın 2 köpeğin saldırısına uğradı!

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Öznur K, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Ayağından ve elinden yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Bir pitbull vahşeti daha: 45 yaşındaki kadın 2 köpeğin saldırısına uğradı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde oturduğu apartmanın giriş katında pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Öznur K (45), ayağından ve elinden yaralandı.

Olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; hayli korkan 45 yaşındaki kadın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay sonrası çalışma başlattı. Köpeklerin sahibi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına aldı.

Apartmanda beslendiği tespit edilen köpekler, ekipler tarafından Muratpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan yaralı kadına, aynı köpeklerden birinin yaklaşık 2 yıl önce de saldırdığı öğrenildi.

Bir pitbull vahşeti daha: 45 yaşındaki kadın 2 köpeğin saldırısına uğradı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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