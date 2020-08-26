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Bir sağlık çalışanı daha kovid-19'a yenik düştü

Sivas'ta bir süredir yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Prof. Dr. Refik Çaylan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir sağlık çalışanı daha kovid-19'a yenik düştü

Tüm dünyada ve Türkiye'e etkisini sürdüren koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.  Bir sağlık çalışanı daha corona virüse yenik düştü.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan, Azerbaycan'da özel bir hastanede görev yapıyordu, İstanbul'a seyahat ederken uçakta rahatsızlandığı öğrenilen doktor için, uçak, Sivas'a acil iniş yaptı.
Burada hastaneye kaldırılan Refik Çaylan, 20 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Durumu ağırlaşan Prof. Dr. Refik Çaylan, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Bir sağlık çalışanı daha kovid-19'a yenik düştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB), resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Prof. Dr. Çaylan’ın korona sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurarak şu ifadelere yer verdi:

"Prof. Dr. Refik Çaylan’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, kaygılı mücadelemize devam ediyoruz."

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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