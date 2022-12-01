Bir sahte doktor vakası daha! Kendisini çocuk doktoru olarak tanıtıp hasta sevk eden doktor yakalandı!

Tekirdağ'da yaşanan sahte doktor olayı sonrası bir yeni sahte doktor vakası da Erzincan'dan kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan şahıstan geldi.

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Bir sahte doktor vakası daha! Kendisini çocuk doktoru olarak tanıtıp hasta sevk eden doktor yakalandı!

Türkiye, Tekirdağ Çerkezköy'de yaşanan sahte doktor olayını henüz atlatamamışken bir yeni sahte doktor vakası da Erzincan'dan geldi. Kendisini çocuk doktorlu olarak tanıtan sahte doktor, beyin kanaması geçiren bir hastayı Van'dan İstanbul'a sevk etmesi üzerine Erzincan'da emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Bir sahte doktor vakası daha! Kendisini çocuk doktoru olarak tanıtıp hasta sevk eden doktor yakalandı!

HASTAYI VAN'DAN İSTANBUL'A NAKLETTİ

Edinilen bilgiye göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan beyin kanaması hastası, yakınlarının talebi üzerine İstanbul'a sevk edildi. İstanbul'da özel ambulans hizmeti veren firmanın sevk ettiği ambulans daha sonra hastayı İstanbul'a sevk etmek üzere Van'dan hareket ettirdi. Erzincan Akyazı başvuru noktasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak başvuru sırasında durdurulan ambulanslar incelemeye alındı.

Bir sahte doktor vakası daha! Kendisini çocuk doktoru olarak tanıtıp hasta sevk eden doktor yakalandı!

KENDİSİNİ ÇOCUK DOKTORU OLARAK TANITTI

Ambulansta hastaya eşlik eden ve kendisini "çocuk doktoru" olarak tanıtan Osman C.'ye "doktorluk durumu" soruldu. Osman Ç, üzerinde doktor kimlik kartının olmadığını ancak damgası olduğunu ve şüpheli ve rahatsız tavrı nedeniyle ambulanstan alındığını söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası sahte doktor olduğu anlaşılan ve inandrıcı olsun diye doktor önlüğü giyen Osman Ç. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrol ve incelemeler sonrası kendisini doktor olarak tanıtan Osman Ç.'nin aslında tıbbi sekreterlik mezunu olduğu, İstanbul'da bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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