Bir Şansım Olsa program formatı nedir? Show TV Bir Şansım Olsa kim sunuyor?

Ünlü oyuncu Ayşegül Günay, 16 Ocak Cumartesi 13.00'te Show TV'de başlayacak olan yeni programı "Bir Şansım Olsa"yı Cumartesi Sürprizi'ne anlattı. Gerçek hikayelerle ikinci bir şansı isteyenlerin buluşacağı programda Ayşegül Günay, küsleri barıştıracak.

BİR ŞANSIM OLSA PROGRAM FORMATI NEDİR?

Yapımcılığı BBO Yapım tarafından gerçekleştirilecek. Hafta sonu yayın hayatına başlayacak olan program bu hafta sonunda ekranlarda yerini alacak. Programda pişmanlığı ve keşkeleri olan kişilerin bu pişmanlıklarını telafi etmeleri ele alınacak. Gerçek hikayelerin işleneceği programda dargınlıklar son bulacak. Peki Bir Şansım Olsa program formatı nedir? Show TV Bir Şansım Olsa sunucusu kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

SHOW TV BİR ŞANSIM OLSA SUNUCULUĞUNU KİM YAPACAK?

Programın sunuculuğunu ünlü oyuncu Ayşegül Günay üsteleniyor. Tanıtım fragmanında Günay şu sözleri dile getiriyor: "Zaman makinesine girip, hayatınızla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna cevap arayan, geçmişlerinde pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları olanlar bu programda bir şans daha isteyecek. Bir Şansım Olsa'da bugün; Almanya'da üniversite okurken tanışmış iki genç gurbetçinin hikayesi yer alacak. Kariyer, başarı ve hedeflerinin peşinde koşan bir kadının hayatı ıskalaması ve aldatılmasının hikayesine tanıklık ederken, "Aldatmanın bağışlayıcılığı olabilir mi?"