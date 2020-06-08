Bir şehrimiz diken üstünde! 10 minübüs şoförünün testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgını ülkemizde kontrol altına alınırken, yeni vaka haberleri ise gelmeye devam ediyor.Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs şoföründe, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu. 10 sürücüye yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı. 10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.