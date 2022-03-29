"Bir selam versem Anadolu ayağa kalkar" diyen Ahmet Davutoğlu'nu, Adana'da kovulmaktan beter ettiler! "Sen vatan hainisin!"

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Adana'da esnaf ziyareti esnasında zor anlar yaşadı. Kentte dükkan sahiplerinin Davutoğlu'na olan kini şaşkına çevirirken, sıralanan cümleler ağızları açık bıraktı. "Sen Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettin" diyen halk, Davutoğlu'nu kovmaktan beter ederken, Gelecek Partisi liderinin zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

"VATAN HAİNİ"

Ahmet Davutoğlu, halkın tepkisiyle karşı karşıya gelince bulunduğu ortamı terk etmek istedi ancak, kendisine sıralanan cümleler peşini bırakmadı. "Vatan haini" damgası yiyen Davutoğlu'na, sosyal medyadan da "Bir selam versem Anadolu ayağa kalkar diyordun, bak ne oldu şimdi?" yorumları da beraberinde geldi.