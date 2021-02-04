Popüler sosyal ağlardan biri olan Twitter, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili yaptığı paylaşıma kısıtlama getirdi. Peki Bir silersin milyon yazarız paylaşımlarının sebebi ne? | Devlet Bahçeli Twitter paylaşımında ne yazdı? İşte ayrıntılar...

BİR SİLERSİN MİLYON YAZARIZ PAYLAŞIMLARININ SEBEBİ NE?

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya yönelik protestolara ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili yaptığı paylaşımlara kısıtlama getirdi. Bunun üzerine Milliyetçi Haraket Partisi'nden konuya ilişkin açıklama yapılarak tepki gösterildi. Twitter'ın kısıtlama kararının ardından Bahçeli, ''Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın'' ifadelerine yer verdi.

Twitter'ın sansürüne yalnız Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli değil birçok Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı #BirSilersinMilyonYazarız hastag'ini kullanarak Twitter'a tepki gösterdi. Kullanılan hashtag kısa sürede Trend Topic oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

* Dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeriz..!

* Sonuna kadar...Ey Twitter, taviz veren sizin gibi olsun...

* Twitter.. Seni tarihten sileriz.

* Biz hepsine yeteriz. Hepsinin bileğini tek başımıza bükeriz! #BirSilersinMilyonYazarız

DEVLET BAHÇELİ TWİTTER PAYLAŞIMINDA NE YAZDI?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medyadan yayınladığı tweetler, şu şekilde:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor.

Öğrenci başka terörist başkadır. Aynısı Boğaziçi Üniversitesi’nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur.

Aydınım diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluş hüviyeti taşıyan fırsatçılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde siyaset yaptığını zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir.

En son vuku bulan olaylarda 108 kişi emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Bunlardan 101 kişinin söz konusu üniversiteyle ne bağı ne de bağlantısı vardır. Üstelik 79’u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?

CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine “Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye’nin evlatları” diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır.

Türkiye’nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Bu tip bayağı senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır.

Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir.

Boğaziçi Rektörü kayyım değil, meşru ve hukuki tasarrufla atanmış bilim insanımızdır. Sayın Rektör asla istifa etmemelidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilemez hale gelecektir. Rektörlük binasını ablukaya almaya, Rektör odasını basmaya teşebbüs suçtur.

Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta Rektör Yardımcılığı olmak üzere münhal bulunan görevlere lazım gelen atamaları süratle yapmalıdır. Kabul etmeyen, yazılı talimata uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır. Nitekim taviz verilirse sonuç vahim olacaktır.

Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. Kahraman polisimizin destekçisiyiz. Öğrenci ile teröristi tefrik edecek hem tecrübeye hem de ferasete sahibiz. Türkiye düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin kızgın korunda erimeye terk edilmelidir.

Toplumsal barış ve huzur ortamımızı iç ve dış ayakları olan bir proje kapsamında bozmak için çalışanlara ne devletimiz ne de milletimiz müsaade edecektir. Herkes aklını başına alsın. Boğaziçi’nden bir Gezi veya 6-8 Ekim olayları ya da 15 Temmuz’un bir türevi çıkamayacaktır.

1970’li yılların başında “Boykot da bir işgal de bir” diyen meşhur devlet ve siyaset adamı hala hafıza kayıtlarımızda mahfuzdur. Sonrasında ise nelerin yaşandığı, nasıl bir felaket tablosunun ortaya çıktığı unutulmamıştır. Türkiye geriye sarmayacak, eskiye dönmeyecektir.

Üniversiteler terörün değil bilimin yuvasıdır. Böyle de kalacaktır.”

MHP'DEN TWITTER'A TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına twitter kısıtlama getirmiştir.

* Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden twitter buna tepki göstermiştir.

* Boğaziçi üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler destek vermiştir.

* Genel başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’NUN PAYLAŞIMINA DA UYARI KONULMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Şubat Salı günü Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Kabe-i Muazzama’ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" ifadelerine yer verdi.

Popüler sosyal medya uygulması Twitter, kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle paylaşıma sansür getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu durum sebebiyle, Telegram hesabından görüntülü bir paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, Twitter’ın sansür uygulamasına tepki gösterdi ve "Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz dimi. Bizim kutsalımıza, Kabe’mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz twite, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" ifadelerini kullandı..

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Twitter’ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram’a davet etti.