Bir skandal daha! ABD'de bir polis sokak ortasında siyahi bir adamı öldürdü

Olay, ABD’de dün gece meydana geldi. Siyahi bir adam aracında uyurken polis tarafından gözaltına altına alınmak istendi. Siyahi adam polise karşı direnince vurularak öldürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından polis şiddeti haftalardır süren protestolara karşın bir türlü son bulmuyor.

Bir polis Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde dün gece aldığı ihbar üzerine bir fast-food restoranın otoparkına gitti.

ARAÇTAN İNDİREREK GÖZALTINA ALMAK İSTEDİ

Park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi. Brooks'un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

SOKAK ORTASINDA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Polis, 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’u kaçtığı sırada vurarak, öldürdü.

Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada “Cuma günü memurlar saat 22:33'te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar. Olay yerine ulaşan memurlar kendisine test yapmak istediler. Ancak başarısız oldular. Bunun üzerine önleyici gözaltı kararı aldılar. Bu sırada hayatını kaybeden kişi gözaltına alınmaya direndi. Memurlar şok tabancası kullanmak zorunda kaldı” ifadelerine yer verildi.

GBI, olayla ilgili sosyal medyada yer alan videonun incelendiğini aktarırken, Brooks’un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.