"Bir şubat hayallerimi aldı, bir şubat verdi"

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - 28 Şubat sürecinde, başörtülü olduğu için öğrenim gördüğü Dumlupınar Üniversitesinde sınavlara ve derslere alınmayan ve bu yüzden de mezun olamayan Cennet Kızılkaya, 20 yıl sonra şubat ayında öğretmen olarak atanmanın mutluluğunu yaşıyor.

28 Şubat sürecinin yaşandığı 1999 yılında fizik bölümü son sınıfta öğrenim gören Kızılkaya, başörtülü olduğu için güz dönemi final sınavlarına alınmadı. Ardından bahar döneminde de derslere girmesi engellenen Kızılkaya, okulu tamamlayamadı. Baskılar karşısında hukuk yoluna başvuran Kızılkaya, buradan da sonuç alamayınca öğrenimini tamamlayamadan evlendi. Okuldan ayrılmasından yaklaşık 6 yıl sonra af çıkınca geri dönen Kızılkaya, kaldığı derslerini verdi ancak KPSS'de yeterli puanı alamadığı için çok sevdiği öğretmenlik mesleğine başlayamadı.

- Azmiyle örnek oldu

Kızılkaya, yıllar sonra açık öğretimden 2 yıllık ilahiyat bölümünü bitirdi ve Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girdi. Sınavda Türkiye genelinde 90. olan Kızılkaya, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini dereceyle tamamladı. 28 Şubat sürecinden 22 yıl sonra KPSS'den aldığı puanla 42 yaşında doğduğu kent olan Uşak'a din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanan Kızılkaya, bu başarısıyla hem çevresindekilere hem de 2 çocuğuna örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

AA muhabirine o dönem yaşadıklarını anlatan Kızılkaya, sürecin çok zorlu ve yaralayıcı olduğunu söyledi. Yaşanan sürecin haksızlıklarla dolu olduğunu vurgulayan Kızılkaya, şöyle devam etti:

"O dönemde sınavlara ve derslere alınmadık. Bunun sonucunda da devamsızlıktan sınıfta kaldık, okulu bitiremedik. Hep soruyorduk o dönem, 'Neden bunlar bizim başımıza geldi?' diye. Soruyorduk neden okula, derslere alınmadığımızı, başımızın kapalı olduğunu söylüyorlardı. Bizim başımızı kapatmamızın sebebi Allah'ın emrini yerine getirmekti, bundan dolayı o acı günleri yaşadık."

Kızılkaya, çok sevdiği mesleğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak "Bir şubat süreci hayallerimi, öğretmenliğimi elimden almıştı ama başka bir şubatta ben hayallerime ve öğretmenliğime kavuştum. Bu süreçte hayalleri ve emekleri benim gibi ellerinden alınanların hayallerine ve emeklerine kavuşmaları duamdır." ifadesini kullandı.

Kızılkaya, atandığı Uşak Hasan Zeki Boz Anadolu Lisesinde öğretmenliğe başlayacağı günü iple çektiğini kaydetti.

Kaynak: AA