Bir süredir haber alınamıyordu! Cinsel içerikli film sitesinden tespit edildi

Florida'da yaklaşık 1 yıldır kayıp olan bir kız çocuğu (16) cinsel içerikli film sitesinden bulundu. Kızın ailesine teslim edildiği açıklanırken, küçük kızla ilişkiye girdiği ortaya çıkan Christopher Johnson'ın (30) da tutuklandığı belirtildi.

Polis, genç kızı siteye yüklenen video ve fotoğrafları üzerinden buldu.18 yaşından küçük olduğu için adı açıklanmayan genç kızla cinsel ilişkiye giren 30 yaşındaki Christopher Johnson'ın da Fort Lauderdale kentinde tutuklu bulunduğu açıklandı.

CHRISTOPHER JOHNSON'IN EVİNDEN ÇIKANLAR GÜVENLİK GÜÇLERİ ŞOK ETTİ

Güvenlik güçleri, Johnson'ı arabasını takip edip sorgulandıktan sonra evinde yaklaşık 60 adet cinsel içerikli fotoğraf buldu. Johnson'ın evinde ayrıca bir kürtaj kliniğinden alınmış dokümanlar da ele geçirildi.

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Polis raporuna yansıyan bilgilere göre; genç kız dedektiflere Johnson ile birkaç cinsel içerikli videoda göründüğünü ve bir noktada kürtaj yapmaya zorlandığını söyledi. Dedektif Adam Granit, "Kurban, sanıktan hamile kaldığını ve kürtaj için onu bir kliniğe götürdüğünü söyledi" dedi.

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REŞİT OLMAYAN KIZA YÖNELİK CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Christopher Johnson, reşit olmayan kıza yönelik cinsel saldırı suçundan tutuklandı. Broward Bölge Mahkemesi, genç kızla cinsel ilişkiye girdiğini inkâr eden Johnson için 75 bin dolar kefalet ücreti belirledi.

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