Bir sürücü akan trafiğe rağmen ters istikamette gitmeye devam etti, canını hiçe saydı

Karabük'ün Safranbolu karayolunda Adnan Menderes Bulvarında meydana gelen olayda bir sürücü akan trafiğe rağmen ters istikamette yolculuğuna devam etti. Yanlış yöndeki otomobil sürücüsünün kilometrelerce ilerlemesi olayı fark eden vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

HEM KENDİSİNİ HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİ TEHLİKEYE ATTI

Akan trafiğe rağmen ters istikamette ilerlemeye devam eden sürücünün hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atması görenleri şaşkına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

(İHA)