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Bir tiyatrocumuzu daha kaybettik! Ahmet Uz yaşamını yitirdi

Ünlü tiyatrocu ve dizi oyuncusu Ahmet Uz 75 yaşında yaşamını yitirdi. Uz'un uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Ünlü sanatçının naaşı yarın Üsküdar Şakirin Camii’inden toprağa verilecek.

Bir tiyatrocumuzu daha kaybettik! Ahmet Uz yaşamını yitirdi

 Sinema ve tiyatro dünyasının sevilen ismi Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti.

Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören Ahmet Uz, bugün hayatını kaybetti.  Ünlü sanatçı yarın öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii’inden son yolculuğuna uğurlanacak.

Acı haberi Nedim Saban bu sözlerle duyurdu:

Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz .

ayrıntılar gelecek...

Bir tiyatrocumuzu daha kaybettik! Ahmet Uz yaşamını yitirdiBir tiyatrocumuzu daha kaybettik! Ahmet Uz yaşamını yitirdi

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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