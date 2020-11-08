Bir tiyatrocumuzu daha kaybettik! Ahmet Uz yaşamını yitirdi

Sinema ve tiyatro dünyasının sevilen ismi Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti.

Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören Ahmet Uz, bugün hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı yarın öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii’inden son yolculuğuna uğurlanacak.

Acı haberi Nedim Saban bu sözlerle duyurdu:

Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz .

ayrıntılar gelecek...