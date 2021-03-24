Bir ülke şokta! Çifte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan ve farklı ülkelerde mutasyonları görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedirgin etmeye devam ederken Hindistan'da salgına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 10 ulusal laboratuvardan oluşan Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu tarafında ülkedeki 18 eyalette testler yapıldı. Yapılan koronavirüs testleri sonucunda bir kişide "Çift mutant" KOVID-19 varyantı belirlendi.

"AYNI VİRÜSTE BİR ARAYA GELEN 2 MUTASYON"

Hindistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı virolog Shahid Jameel, yaptığı açıklamada çift mutantın "aynı virüste bir araya gelen iki mutasyon" olduğunu ifade etti.

“Çift mutasyon, virüsün bağışıklık sisteminden kaçmasına ve daha bulaşıcı hale gelmesine yol açabilir.” diyen Shahid Jameel, ülkede L452R ve E484Q mutasyonlarının bir araya gelmesiyle oluşan ayrı bir KOVID-19 soyu olabileceğini de vurguladı.

Yapılan 10 bin 787 testten ise 736’sının İngiliz varyantı, 34’ünün Güney Amerika ve birinin de Brezilya varyantı olduğu açıklandı.

Hindistan artan vaka sayılarıyla mücadele ediyor

Hindistan, COVID-19’dan en fazla etkilenen 3’üncü ülke konumunda.

Ülkede geçtiğimiz gün 2021 yılının en yüksek vaka sayısı açıklandı.

Son rakamlara göre 47 bin 262 vaka kaydedilirken 275 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.