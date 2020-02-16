Bir ülkede daha korkulan oldu!
Çin'in Vuhan kentinde başlayan Covid-19'un (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1669 olurken, Tayvan’da 60 yaşlarındaki bir kişi Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybetti.
Yerel basın Focustaiwan'ın haberine göre Tayvan Merkez Salgın Komuta Merkezi (CECC) tarafından rapor edilen ölüm, Tayvan'da virüs kaynaklı ilk ölüm olduğu ifade edildi. 60 yaşlarında olan adamın yurtdışına çıkmadığı açıklandı. Hayatını kayneden Covid-19 (koronavirüs) hastasının virüsü nasıl kaptığı ise araştırılıyor. (DHA)
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