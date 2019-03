"Bir vasiyetle başladı 20 bin öğrencinin hayatına dokundu"

İSTANBUL (AA) – YUNUS TÜRK- Türkiye'de 10 yıldır liselerarası robot müsabakaları düzenleyerek, eğitimde bilim ve teknoloji farkındalığının artmasını destekleyen Fikret Yüksel Vakfı, bugüne kadar 20 bin öğrencinin hayatına dokundu. Merhum Fikret Yüksel’in vasiyetinin ardından kızı ve damadı tarafından faaliyetlerini artırarak devam ettiren vakıf, Türkiye'deki orta öğretim kurumlarında gençlerin eğitimde rekabet için gerekli becerileri edinmelerini sağlıyor.

Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi ve First Robotics Competition (FRC) Bölge Direktörü Ayşe Selçok, First Robotics Competition'un düzenleyicisi Fikret Yüksel Vakfı'na ve Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fikret Yüksel'in Darüşşafaka Eğitim Kurumları'ndan mezun olduğunu, mezun olduktan sonra eğitim için ABD'ye gittiğini dile getiren Selçok, Yüksel'in Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) üniversitelerinde eğitimini tamamladıktan ve ekonomik olarak işlerini yoluna koyduktan sonra Fikret Yüksel Vakfı’nı kurduğunu söyledi.

Selçok, vakfın amacının, "eğitime destek vermek" olduğunu ve vakfın kurulduğu günden beri Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını kaydederek, 2008'den itibaren, Türkiye'de First Robotics Competition organizasyonunun yayılması için çalışmalar yaptığını anlattı.

Bir aile vakfı olan Fikret Yüksel Vakfı'nın Suzan Buchard ve Gary Buchard tarafından yönetildiğini belirten Selçok, şöyle devam etti:

"Buchard çifti bağış yaptıkları Darüşşafaka'daki öğrencileri ziyaret ettikleri sırada onların bizim Legolarla (Robot Yapım Setleri) robot turnuvasına katıldığını görmüş. Ama o zaman ben ve yaşıtımdakiler de liseye geçmiştik. Artık Lego ile yarışmaya katılamıyorduk. Sadece mentorluk yapabiliyorduk. Onlar da bize FRC'nin var olduğundan bahsettiler. Bunun lise öğrenciler için olan yarışması olduğunu ve katılmak isteyip istemediğimizi sordular. Çok heyecan vericiydi. Tabi ki katılmak isteriz dedik. Ve öylece başladık. 2008'de de ilk Türk takımı kuruldu."

Selçok, vakfın 2015'e kadar ABD'deki FRC yarışmasına katılan takımlara ekonomik destek verdiğini belirterek, tüm takımlara destek verilemediği için Türkiye'de sezon dışı turnuva düzenlendiğini, bu sayede her öğrenciye ulaşmanın amaçlandığını aktardı.





- "Öğrenciler işletme mantığını da öğreniyor"





Selçok, robot turnuvasında yarışmak için kayıt ücreti gerektiğini ve bu rakamın Türk takımları için yüksek bir meblağ olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yeni takımsanız 6 bin dolar, eski takımsanız 5 bin dolar ödüyorsunuz. Bu miktarı öğrencilerin ödemesi beklenmiyor. Vakıf olarak robot yapımı için gereken tüm malzemeleri (kit) biz alıp buraya getiriyoruz ve takımlara hibe ediyoruz. 2018'e kadar off-season yaptık. Her sene 20 yeni takım başlattık. Sponsorlarımız da artıyor. Biz halen hibe vermeye devam ediyoruz. Hibeyi direk olarak vermiyoruz. Öğrencilerden sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışmaları yapmalarını istiyoruz."

Selçok, sadece FRC odaklı çalıştıklarının altını çizerek, bu yarışmaya dahil olan ve robot yapımıyla ilgilenmeyen öğrencilerin en azından sosyal çevre edindiğini ve kurumsal işletme mantığını öğrendiğini söyledi.

Takımlardaki liseli öğrencilerin kısa sürede, kısıtlı bütçe ile bir plana başlayıp ve bu planı gerçeğe dönüştürdüklerini dile getiren Selçok, takımların bir firma gibi çalışıp, plalarını 6 hafta içerisinde bitirdiklerini ifade etti.





- " 20 bin öğrencinin hayatına dokunduk"





Ayşe Selçok, bir takımda en az 10 öğrencinin olduğunu belirterek, bu yıl yarışan 81 takımdan bazılarında 70 öğrencinin bulunduğunun bilgisini verdi.

Selçok, "Her sene mezun olup yenileri geliyor. Yani bir sene bin 500 öğrenci oluyor turnuvaya katılan. 10 senede 15 bin öğrenci yapar. 70 kişilik takımları da sayarsak bu rakam çok yükseklere çıkıyor. 2008'den beri yaklaşık olarak 20 bin öğrencinin hayatına dokunduk." diye konuştu.

Türkiye'nin gelecek kuşak hedefleri doğrultusunda, amaçlarının ve sloganlarının ülkedeki her lisede FRC takımı görmek olduğunu vurgulayan Selçok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maliyeti çok yüksek bir proje ama değen bir proje. FIRST gerçekten de öğrenci, aile ve mentor üzerinde çalışıyor. Çünkü, her zaman her yaşta öğrenebileceğiniz bir şey var. 2004'te öğrenci yılında lego ile başladım. Sonra mentor oldum ve bildiklerimi geri vermeye başladım. Bizim gönüllülerimizin çoğu, daha mezun olmuş ve bugün tecrübelerini paylaşmak isteyen kişiler."



Selçok, vakfın Türkiye'deki bu projelerini yaygınlaştırmak istediklerini ve öğrencilerin daha iyi işler çıkarması için eğitimler verdiklerini belirterek, "SolidWorks sponsorumuz. SolidWorks öğrencilerimize eğitim veriyor. Öğrencilerimiz Solidworks'un sınavlarına girip sertifika alabiliyor. Her sene bakıyoruz, öğrencilerde ne tür eksiklikler varsa ona göre workshop eğitimler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA