Bir yılda 1 milyon 78 bin kişi hastaneye gitti

İnegöl Devlet Hastanesi'nden bir yılda ilçe nüfusunun 4 katı kadar hasta yararlandı. Ppoliklinik bölümünde 643 bin hasta ayakta tedavi edilirken, acil serviste ise 435 bin hasta tedavi gördü. İnegöl'de yaşanan her bir kişiden birinin yıl içinde bir kez de olsa acil servisi gittiği ortaya çıktı.

Anne dostu, yeni doğan dostu, yalın ve engelsiz hastane unvanlarına sahip olan İnegöl Devlet Hastanesi, poliklinik hizmetlerinin yanı sıra acil serviste yaşanan yoğunlukla Türkiye genelinde birçok vilayeti geride bırakıyor. Her gün artan nüfusuyla İnegöl'de hasta sayısı da artıyor. 2017 yılında 12 ayda poliklinik hizmeti alarak ayakta tedavi gören hasta sayısı 613 bin 541 olurken, 421 bin 756 kişinin de acil servis hizmeti ve yataklı hizmet aldığı öğrenildi.

Bu rakam 2018 yılında arttı. 2018 yılında 643 bin kişi polikliniklerden hizmet alırken, 435 bin kişi de acil servise gitti. 1 milyon 78 bin kişi hastanede tedavi gördü.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyat sayısında da yüzde 22'lik bir artış gözlendi. 2017 yılında 16 bin 50 ameliyat yapılırken, 2018 yılında bu rakam 20 bin 550 olarak gerçekleşti. Doğum rakamlarında yüzde 4'lük bir artış oldu. 2017 yılında 2 bin 910 doğum olurken, 2018 yılında 3 bin üzerinde doğum oldu.

Kaynak: İHA