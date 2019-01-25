Bir yılda 173 yabani hayvan tedavi edildi

DOĞA Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'nce 2018 yılında doğada çeşitli nedenlerle yaralanan, hastalanan ve zarar gören 173 yabani hayvan sağlığına kavuşturuldu. Bu rakam ile son yılların en yüksek tedavi sayısına ulaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Bölge Müdürlüğü'nce 2018 yılında Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da doğada zarar görmüş, yaralı ve hasta olan 173 yabani hayvan Bursa Şube Müdürlüğü Kliniğini ve Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek tedavi edildi. Merkez Şefi Veteriner Hekim Azizcan Sezer, Bölge Müdürlüğü Veteriner Hekimi Nihal Bilgici Yıldız ve Bursa Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Gizem Somuncuoğlu tarafından tedavi edilen hayvanların 85'i doğaya salınırken, doğaya tekrar dönemeyecek durumda olan 88 adet yaban hayvanı Bursa Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi. 2018 yılında tedavi edilen 173 yaban hayvanı ile Bursa ilinde son yıllardaki en yüksek tedavi edilip doğaya salınan hayvan sayısına ulaşıldı.

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DHA