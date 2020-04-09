Bir yılda 4 tekne motorunu çaldılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknenin dıştan takma motorunun çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı bölgede 1 yıl içerisinde 4 adet tekne motoru çalındığı öğrenildi.

Gündoğan Küçükbük Muhtarı Ali Akbulut'un ikametine 15 metre uzaklıktaki bir mesafede bağlı bulunan teknesindeki 10 beygir gücündeki dıştan takma deniz motoru, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslarca çalındı. Muhtarın 10 gün içerisinde 2 tekne motoru 1 yılda ise 4 adet tekne motoru çalındığı öğrenildi. Hırsızlık anları, Akbulut'un restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 hırsızın motoru götürme anları görülüyor.

1 yılda 4 tekne motorunun çalındığı anlatan Ali Akbulut, "Son 10 günde 2 adet dıştan takma motorum çalındı. Bir senede ise 4 motorum çalındı. Bunların 3 tanesi 9.9 beygir, son çalınan ise 10 beygir gücündeydi. Jandarmaya bilgi verdik, güvenlik kameraları araştırılmaya devam ediliyor. Burada geçen hafta bir tekne çalındı, Güvercinlik'te bulduk getirdik" dedi.

Jandarmanın olayla ilgili çalışmasının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA