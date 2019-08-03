Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı Bursa- İzmir karayolunda iki günde ikinci otobüs yangını yaşandı. Alev alev yanan otobüste ölen ve yaralanan olmazken yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

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İzmir- Bursa yolu üzerinde bir yolcu otobüsü alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay, İzmir Bursa yolu üzerinde Balıkesir'e 34 kilometre mesafede meydana geldi. Marmaris'ten İstanbul'a gitmekte olan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İLK OLAYDA 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Balıkesir- Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde yangın çıkmış, faciada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti.



