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  3. Bir yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı: Tüm otobüs karantinaya alındı

Bir yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı: Tüm otobüs karantinaya alındı

Karaman'da, koronavirüs test sonucunu beklemeden yolculuk yapan kişi yüzünden otobüsteki 20 kişi karantinaya alındı

Bir yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı: Tüm otobüs karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul'da gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin'e gitmek üzere otobüse bindi. Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşamayan görevliler durumu hemen polis bildirdi.

20 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Ekipler, yaptıkları araştırmada Z.O.'nun Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsün, Karaman yakınlarında olduğunu belirledi. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri otobüs terminalinde otobüsü beklemeye başladı. Otobüsün terminale gelmesiyle birlikte hazır bekleyen filyasyon ve polis ekipleri, içindeki yolcularla birlikte otobüsü Hamidiye Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurduna götürdü. Otobüsteki 9'u kadın, 20 kişi yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı: Tüm otobüs karantinaya alındı

Bir yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı: Tüm otobüs karantinaya alındı

Bir yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı: Tüm otobüs karantinaya alındı

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