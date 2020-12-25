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Bir Zamanlar Çukuova'yı yıkan vedaa! Uğur Güneş diziden ayrıldı!

Ekranların sevilen yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova'da duygusal sahneler izleyenleri yasa boğdu. Başrol oyuncularından Uğur Güneş, rol gereği ölerek diziden ayrıldı.

Bir Zamanlar Çukuova'yı yıkan vedaa! Uğur Güneş diziden ayrıldı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dün akşam ekranlara gelen bölümünde bir veda yaşandı. Baş rol oyuncularından Yılmaz, karakterini canlandıran Uğur Güneş diziden ayrıldı.

Bir Zamanlar Çukuova'yı yıkan vedaa! Uğur Güneş diziden ayrıldı!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölümde trafik kazası yapan Yılmaz hastanede yaşam mücadelesi verdi.

Bir Zamanlar Çukuova'yı yıkan vedaa! Uğur Güneş diziden ayrıldı!

Trafik kazası geçirerek uçurumdan yuvarlanan Yılmaz'ı yanan aracın içinden Demir Kurtardı.

Uzun bir ameliyatın ardından kendine gelen Yılmaz, kendisini kurtaran Demir'le helalleşti. Ancak durumu kritik olan Yılmaz, Züleyha'yla konuştuğu sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.  

Bir Zamanlar Çukuova'yı yıkan vedaa! Uğur Güneş diziden ayrıldı!

Yılmaz'ın ani ölümü Çukurova'yı yasa boğdu.

Bir Zamanlar Çukuova'yı yıkan vedaa! Uğur Güneş diziden ayrıldı!

Sosyal medya hesabından diziye ve sevenlerine veda mesajı paylaşan Uğur Güneş "Evet... Bir serüvenin daha sonuna geldim. Öncelikle yapımcılarıma, yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, cefakar set ekibine, bütün benliğimle sevdiğim Adana halkına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen seyircimize sonsuz teşekkürler. Başka serüvenlerde görüşmek üzere. Yolunuz açık olsun" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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