Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm sezon finali full, tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova sezon finali canlı izle

Seyircinin ilgiyle izlediği dizi Bir Zamanlar Çukurova 102. bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi ilk bölümden itibaren kaçırmadan izleyenler sezon finalini kaçırmamak için link arayışına girdiler. Biz de haberimizde Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm full, tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 102. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ CANLI İZLE

Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır! Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!

Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır! Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 102. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ CANLI İZLE

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