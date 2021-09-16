Heyecan dolu sezon finalinin ardından Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona giriş yapıyor. Züleyha yeniden ipleri eline almayı başarabilecek mi? Yeni sezonun ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm canlı izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 104. BÖLÜM CANLI İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

Ümit'e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit'in hamile olmadığını da öğrenmiştir. Üçü beraber Ümit'i aramaya koyulurken olanı biteni uzaktan izleyen Hakan ise planını çoktan yapmıştır. Züleyha'nın Ümit'i vurduğu silahı koz olarak elinde tutmaya karar verir.

Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına içeriden birinin yardım ettiğini düşünür ve işbirlikçiyi aramaya başlar. Fekeli perişan haldeki Züleyha'ya bir hanımağa olduğunu hatırlatır.

Fekeli'nin desteğiyle kendine gelen Züleyha, konak halkını etrafında toplayarak Yamanların gücünü bir kez daha gösterir. Şermin ve Betül, Züleyha'nın kolay kolay pes etmeyeceğini anlayıp ona karşı iyice bilenir.

Züleyha ve Hakan ilk kez karşı karşıya gelir. Üstelik bu karşılaşma büyük bir olaya gebedir. Züleyha bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ederken, Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'dan etkilendiğini fark eder.

Bu sırada Züleyha'dan da vekalet alan Betül, Yaman Holding'de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadır

Zaferine ulaştığını düşünen Betül'ün karşısına Hakan, Mert Kara adıyla dikilir ve yönetim kurulu toplantısında kendini şirketin hissedarı olarak tanıtır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 104. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 104. BÖLÜM İZLE