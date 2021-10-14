Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 108. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır. Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir.

Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir. Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir.

Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır.

Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 108. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 108. BÖLÜM İZLE