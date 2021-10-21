Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ATV izleyicisi karşısına çıkmaya devam ediyor. Züleyha'nın İzmir'e Hakan ile geldiğini öğrenen Fikret'in sinirleneceği bu bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Bir Zamanlar Çukurova 109. full, tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 109. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 109. BÖLÜM CANLI İZLE

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur.

Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner. Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer.

Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır. Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker. Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 109. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 109. BÖLÜM CANLI İZLE