Bir Zamanlar Çukurova 20. bölüm fragmanı | 19. bölüm izle | 14 şubat Perşembe

Ekranlarda izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Peki Bir Zamanlar Çukurova'da son bölümde neler yaşandı? Son bölümde Müjgan ile Yılmaz’ın yakınlığı Züleyha’yı rahatsız etmişti. Peki 20.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova'da merak edilen detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz Demir'in pamuk deposuna verdiği zararın hesabını sormak ister. Ama Fekeli buna izin vermez. Demir ise Sayit aracılığıyla Yılmaz'ın ondan şikâyetçi olup olmayacağını öğrenmeye çalışır. Fekeli'nin hapse girmesi şahitlik yapan adamın cenazesinde karşılaşan Fekeli Hünkâr Hanım'ı gerçekleri bulması konusunda uyarır. Hünkâr Hanım kâhyayı bunu araştırması için görevlendirir. Demir ile Züleyha dağ yolunda heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Demir toprak altında kalır. Adnan'ı kurtarma pahasına ağır yaralanır ve ameliyat edilir. Züleyha ise Adnan'ın Yılmaz'ın çocuğu olduğu yazılan olan mektubu Sabahattin'den geri alır. Hastanende Züleyha ve Demir'i yakın bir şekilde gören Yılmaz Züleyha'ın yolunu keserek ondan vazgeçtiğini söyler. Yılmaz Doktor Müjgân ile yakınlaşır. Demir Şermin'in Fransa'da okuyan kızına para yardımı keser. Sabahattin çaresiz kalarak boşanma davasından vazgeçer. Fekeli ise uğradıkları zararı karşılayıp kara geçecekleri büyük bir anlaşmaya imza atar. Lokantada Yılmaz ile Müjgân’ı el ele gören Züleyha Yılmaz'ın ondan vazgeçtiğini anlar.





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 20.BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. 20. bölüm fragmanı ise yayınlandığında sitemizde bulabileceksiniz...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 19.BÖLÜM FOTOĞRAFLARI

ATV YAYIN AKIŞI

00:20

SON DURAK

01:20

KILLING SALAZAR

03:20

CENNET'İN GÖZYAŞLARI

05:35

AŞK VE MAVİ

08:00

KAHVALTI HABERLERİ

10:00

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00

ATV GÜN ORTASI

14:00

BENİ BIRAKMA

16:20

ESRA EROL'DA

19:00

ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA