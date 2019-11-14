Bir Zamanlar Çukurova 45.bölüm fragmanı| Bir zamanlar Çukurova fragman

Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merakla izlenen Çukurova dizisi şimdiden merak konusu oldu. Peki sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detayları haberimizde..

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 45.BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 44.BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

YILMAZ, MÜJGAN'IN VİCDAN AZABINA RAZI İKEN BABA OLACAĞINI ÖĞRENDİ!

Müjgan'a Züleyha ile gideceğini itiraf etmek üzereyken baba olacağını öğrenince, tek kelime edemedi! Kendini adeta kaderin akışına bıraktı! Müjgan'ı bırakıp gidecek olmanın vicdan azabının yerini, Züleyha'ya haber verememenin azabı aldı! Fekeli'ye gidip durumu anlattı. Fekeli de oğluna, "Acı perdesine sarılmış bir müjde bu. Ama istediğin yerden gelmese de müjdelerin en güzeli" dedi.

DEMİR ARTIK ZÜLEYHA'DAN ÇOK EMİN, AİLESİNİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Züleyha'nın yokluğu çiftlikte yine bir panik havasına neden olur. Hünkar haklı çıkmanın gururu ile ortalığı ayağa kaldırır ama Demir bir kez daha Züleyha'nın haklı çıktığını görecektir. Artık Hünkar ne dese oğlunu inandıramaz. Yılmaz'ın vazgeçtiğini düşünen Züleyha da Demir'in karısı ve çiftliğin hanımı olmaya kararlıdır!

HÜNKAR VE FEKELİ YİNE BAŞBAŞA

Oğlundan gizli Fekeli'den yardım almaktan çok rahatsız olan Hünkar, Fekeli'ye bir an önce borcunu ödemek ister. Fekeli ise, bahanesi ne olursa olsun Hünkar ile yine buluşabilmekten çok mutludur. İkisinin bilmediği ise Züleyha'nın aralarındaki hikayeyi çözmeye başladığıdır!

GAFFUR İŞ BAŞINDA!

Hatip'in oyunuyla borç batağına düşen Gaffur, senetlerini er ya da geç ödeyeceğini düşünmektedir. Hatip, çiftlikteki davet için tavukları kendisinden almasını teklif edince hiç düşünmeden kabul eder. Demir Yaman bütün Adana'yı çiftlikte ağırlayacaktır ve Gaffur bu davetin her detayı ile ilgilenerek kendini yine çok önemli hissetmektedir. Ama yine çok düşünmeden hareket edecektir.

TÜM ESKİ VE YENİ AŞKLAR ŞEHİR KULÜBÜNDEKİ DAVETTE BİR ARAYA GELİYOR!

Valinin verdiği davet, Çukurova'nın tüm ileri gelenlerini buluşturur. Behice bu davette Züleyha ile ilk kez karşılaşacak ve güzelliğini Müjgan'ı uyaracak kadar tehlikeli bulacaktır! Bir yandan da Hünkar'ı Fekeli'den kıskanacaktır.

Başhekim olan Sabahattin, artık şehir protokolündedir. Savcı Jülide ile aynı masada sohbet ederken, Şermin gelir. Şermin, Sabahattin'in yeni durumuna inanamaz ama bir yandan da Jülide'yi kıskanacaktır. Yılmaz ve Züleyha yine başkalarının eşleri olarak karşı karşıyadır! Züleyha, artık kaderine razıdır. Ancak Müjgan'ın boynunda gördüğü kolye, tüm moralini bozacaktır.

ZÜLEYHA MASUMİYETİ İLE BİRLİKTE İKTİDARI DA ELE GEÇİRİYOR

Bir yandan Yılmaz ile hayallerine yeniden kavuşmak için fırsat kollayan Züleyha bir yandan da masumiyetinin ortaya çıkmasının keyfini sürüyor. Hünkar'ın kendisine yaptığı her şeyin intikamını almak için kolları sıvayan Züleyha'nın en büyük desteği de Gülten oluyor. Yılmaz ile aralarındaki iletişim sağlayan Gülten, bir yandan da Züleyha'nın en yakın arkadaşı haline geliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Yılmaz Akkaya ( Uğur Güneş )

İstanbul'lu, yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli bir delikanlı, çalışkan bir aşık. Parada pulda gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmaktı. Ancak, Züleyha'yı kurtarmak isterken, elini kana buladığında herkesin hayatını değiştiren tetiği de çekmiş oldu!

Hapse girmemek için kaçtıkları Adana'da hem hapse düştü, hem Züleyha'yı kaybetti. Züleyha kendisini bıraktı ve kendi isteğiyle Demir'le evlendi diye düşünüp, gün sayarken de, Fekeli ile tanıştı!

Hünkar Yaman ( Vahide Perçin )

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Hünkar Yaman için oğlu Demir'den ve itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Bu yüzden, daha küçük bir çocukken oğlunun çocuğu olamayacağını öğrenmesine rağmen, bunu oğlu dahil kimseye söylemedi!

Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Bu dileğini gerçekleştirmek için, Züleyha'yı Yılmaz'ın hayatıyla tehdit ederek oğlu Demir ile evlenmesini sağlarken gözünü kırpmadı.

Demir Yaman ( Murat Ünalmış )

Büyük bir servetin ve ismin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam.

Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Abisi olarak bildiği Yılmaz tutuklandıktan sonra da Annesi'nin de desteği ile Züleyha ile evlenir. Züleyha'nın kalbine girebilmek, kendisinin sevdiği kadar sevilebilmek için her yolu denerken, Yılmaz da güçlenerek Çukurova'nın hakimiyetini ele geçirmeye başlar.

Züleyha Yaman ( Hilal Altınbilek )

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız.

Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi tarafından bir adama satılır...

Ali Rahmet Fekeli ( Kerem Alışık )

Adana'nın yerlilerinden. Neredeyse tüm gençliğini hapishanede geçirmiş. Oysa döneminin en popüler işadamlarından ve Adnan Yaman'ın yakın arkadaşı.

Adnan Yaman, bölgeye baraj inşaatı yapılacağını ve Fekeli'nin arazisinin büyük para edeceğini öğrenince Fekeli'yi kandırarak arazilerini yok pahasına almak için plan yapar. Fekeli en yakın arkadaşı tarafından oyuna getirildiğini anlar, bunu konuşacakları sırada Adnan tarafından sırtından vurulacakken, kendini müdafaa eder!

Dr. Müjgan Akkaya ( Melike İpek Yalova )

20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktoru. İstanbul'da okumuş, okulu bittikten sonra babasının özel hastanesinde çalışmayı reddedip Adana'ya devlet hastanesine çalışmaya gelmiştir. Güçlü karakterli, nazik, döneme göre ileri görüşlü ve hastalarına karşı oldukça sevecendir.