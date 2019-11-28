Bir Zamanlar Çukurova 47.bölüm fragmanı| Bir zamanlar Çukurova fragman

Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merakla izlenen Çukurova dizisi şimdiden merak konusu oldu. Peki sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detayları haberimizde..

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47.BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Barışmak için yan yana gelinen buluşmadan yeni bir savaş çıkıyor!

Demir annesinin, Yılmaz Müjgan ve Fekeli’nin zoruyla yan yana gelir. Ama buluşmanın “barışma” kısmı, ilk dakikada alevli tartışmalara ev sahipliği yapacaktır! Ardından da iki aile uzun süre bir araya gelemeyecek bir hale geliyor.

Evdeki buluşmanın ardından Yılmaz, bir barışma adımı daha atacaktır. Ancak bu adımın sonunda da Demir ve Yılmaz bu kez çarşının ortasında yine restleşecektir!

FEKELİ YUMRUĞUNU MASAYA VURDU!

Bir Zamanlar Çukurova 45. Bölümİki ailenin buluşmasındaki tartışma, Yaman konağında da, Fekeli konağında da adeta artçı depremlere neden olur. Bugüne kadar ortak savaşlarında pek çok fikir ayrılığını atlatan Fekeli ve Yılmaz, ilk kez bu kadar hiddetli bir tartışmanın içine girer! Fekeli bugüne kadar kimsenin görmediği haliyle adeta ateş saçıyor! Yılmaz’a karşı da yumruğunu masaya vuruyor!

GAFFUR ARTIK HATİP’İN KISKACINDA! HATİP DE ŞERMİN’İN OYUNUNA MI GELİYOR?

Hatip, borçlarını derhal ödemesini isteyince Gaffur yine çözümü bir yalan ile bulur! Ancak bu kez yalan senaryosuna Çetin’e iftira atmayı da katınca, işler zannettiğinden de fazla karışır! Demir’in ardından Yılmaz’dan da dayak yiyerek, çiftlikte bir kez daha gözden düşer!

Hatip ise artık iyice Şermin’in yörüngesindedir! İkisi Çukurova’nın gözlerden ırak çeşitli noktalarında masalarını kurup muhabbetlerini arttırırken, Saniye’nin kendilerini gördüğünü farketmezler!

ZÜLEYHA AŞK VE NEFRET ARASINDA “ZÜLEYHA YAMAN” OLMAYA ÇALIŞIYOR!

Yılmaz’dan ümidini tamamen kesen Züleyha, Demir ile hayatına alışmaya çalışmaktadır. Ancak doktor kontrolüne gittiğinde Müjgan ve Yılmaz ile karşılaşmak yine tüm duygularını alt üst edecektir. Tüm bu olan biten içinde tek dert ortağı Sabahattin ile buluşur. Dertleşirken görecekleri manzara, Züleyha’nın kalbine bir hançer daha saplayacaktır.

MÜJGAN, BEHİCE’NİN SÖZÜNÜ DİNLİYOR VE EVLİLİĞİNE SAHİP ÇIKIYOR!

Yılmaz’ın Züleyha’yı hala sevip sevmediği sorusu aklını kemirirken, halasının tavsiyesini dinlemeye karar veren Müjgan, evliliğine daha da sıkı sarılır. Ancak son yaşanan kavgalı gece Behice’nin gözünü korkutur. Behice, bir yandan Fekeli’nin kalbine girmek, bir yandan da bir an önce İstanbul’a gitmek planları yapar. Ama Müjgan artık, ne Adana’dan ne de Yılmaz’dan vazgeçmeyecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Yılmaz Akkaya ( Uğur Güneş )

İstanbul'lu, yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli bir delikanlı, çalışkan bir aşık. Parada pulda gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmaktı. Ancak, Züleyha'yı kurtarmak isterken, elini kana buladığında herkesin hayatını değiştiren tetiği de çekmiş oldu!

Hapse girmemek için kaçtıkları Adana'da hem hapse düştü, hem Züleyha'yı kaybetti. Züleyha kendisini bıraktı ve kendi isteğiyle Demir'le evlendi diye düşünüp, gün sayarken de, Fekeli ile tanıştı!

Hünkar Yaman ( Vahide Perçin )

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Hünkar Yaman için oğlu Demir'den ve itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Bu yüzden, daha küçük bir çocukken oğlunun çocuğu olamayacağını öğrenmesine rağmen, bunu oğlu dahil kimseye söylemedi!

Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Bu dileğini gerçekleştirmek için, Züleyha'yı Yılmaz'ın hayatıyla tehdit ederek oğlu Demir ile evlenmesini sağlarken gözünü kırpmadı.

Demir Yaman ( Murat Ünalmış )

Büyük bir servetin ve ismin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam.

Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Abisi olarak bildiği Yılmaz tutuklandıktan sonra da Annesi'nin de desteği ile Züleyha ile evlenir. Züleyha'nın kalbine girebilmek, kendisinin sevdiği kadar sevilebilmek için her yolu denerken, Yılmaz da güçlenerek Çukurova'nın hakimiyetini ele geçirmeye başlar.

Züleyha Yaman ( Hilal Altınbilek )

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız.

Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi tarafından bir adama satılır...

Ali Rahmet Fekeli ( Kerem Alışık )

Adana'nın yerlilerinden. Neredeyse tüm gençliğini hapishanede geçirmiş. Oysa döneminin en popüler işadamlarından ve Adnan Yaman'ın yakın arkadaşı.

Adnan Yaman, bölgeye baraj inşaatı yapılacağını ve Fekeli'nin arazisinin büyük para edeceğini öğrenince Fekeli'yi kandırarak arazilerini yok pahasına almak için plan yapar. Fekeli en yakın arkadaşı tarafından oyuna getirildiğini anlar, bunu konuşacakları sırada Adnan tarafından sırtından vurulacakken, kendini müdafaa eder!

Dr. Müjgan Akkaya ( Melike İpek Yalova )

20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktoru. İstanbul'da okumuş, okulu bittikten sonra babasının özel hastanesinde çalışmayı reddedip Adana'ya devlet hastanesine çalışmaya gelmiştir. Güçlü karakterli, nazik, döneme göre ileri görüşlü ve hastalarına karşı oldukça sevecendir.