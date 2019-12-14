Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Züleyha'nın "Adnan, Yılmaz'ın oğlu..." sözü damga vuruyor.