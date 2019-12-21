Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında "Adnan herhangi bir çocuk değil Yılmaz!" sözü damga vuruyor.