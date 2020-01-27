Bir Zamanlar Çukurova 53. bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında "İnsanın nerede duracağını bilmesi lazım..." sözü damga vuruyor.
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27 Ocak 2020 Pazartesi 08:50
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