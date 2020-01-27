Bir Zamanlar Çukurova 53. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında "İnsanın nerede duracağını bilmesi lazım..." sözü damga vuruyor.