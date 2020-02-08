Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında "Onlara yaptıklarının bedelini teker teker ödeteceğim!" sözü damga vuruyor.
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08 Şubat 2020 Cumartesi 08:48
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