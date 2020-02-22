Bir Zamanlar Çukurova 57. bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında "Kaderle oynayamayız, kaderi Allah yazar!" sözü dikkatleri çekiyor.
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22 Şubat 2020 Cumartesi 08:51
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