Bir Zamanlar Çukurova 57. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında "Kaderle oynayamayız, kaderi Allah yazar!" sözü dikkatleri çekiyor.