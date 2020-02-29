Bir Zamanlar Çukurova 58.bölümde Züleyha ölüyor mu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. FRAGMANI YAYINLANDI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. BÖLÜM ÖZETİ

“Kaderle oynayamayız, kaderi Allah yazar!”

Ercüment'in davasını gönülsüz de olsa işbirliği içinde tamamlayan Demir ve Yılmaz, girdikleri barış yolunda yeniden işbirliği yapıyor! Fekeli'nin adeta önüne düşen bir bilgi ile Çukurova'da yaşanan gelişmeler, iki aileyi yeniden birlikte harekete geçiriyor. Hatta Demir ve Yılmaz kendilerini ortak olarak buluyor.

MÜJGAN ATEŞLE OYNUYOR

İki ailenin yakınlığı hatta zorunlu konuşmalar için çat kapı bir araya gelişleri, Müjgan'ı yeni bir sinir krizinin eşiğine getiriyor. Behice ve Fekeli'nin tüm nasihatleri de boşa gidiyor. Müjgan, Yılmaz'ın bu barışa Züleyha için evet dediğini söylemekten de, bu konuda tartışmaktan da vazgeçmiyor. Züleyha'ya karşı savaşını açık açık ilan eden Müjgan, dernek toplantısında da Züleyha ve Hünkar'ın karşısına çıkarak, savaşına sosyal hayatta da devam edeceğini gösteriyor.