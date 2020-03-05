Bir Zamanlar Çukurova 59.bölüm fragmanı| Bir zamanlar Çukurova fragman

Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merakla izlenen Çukurova dizisi şimdiden merak konusu oldu. Peki sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detayları haberimizde..

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58.BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Yılmaz Akkaya ( Uğur Güneş )

İstanbul'lu, yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli bir delikanlı, çalışkan bir aşık. Parada pulda gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmaktı. Ancak, Züleyha'yı kurtarmak isterken, elini kana buladığında herkesin hayatını değiştiren tetiği de çekmiş oldu!

Hapse girmemek için kaçtıkları Adana'da hem hapse düştü, hem Züleyha'yı kaybetti. Züleyha kendisini bıraktı ve kendi isteğiyle Demir'le evlendi diye düşünüp, gün sayarken de, Fekeli ile tanıştı!

Hünkar Yaman ( Vahide Perçin )

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Hünkar Yaman için oğlu Demir'den ve itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Bu yüzden, daha küçük bir çocukken oğlunun çocuğu olamayacağını öğrenmesine rağmen, bunu oğlu dahil kimseye söylemedi!

Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Bu dileğini gerçekleştirmek için, Züleyha'yı Yılmaz'ın hayatıyla tehdit ederek oğlu Demir ile evlenmesini sağlarken gözünü kırpmadı.

Demir Yaman ( Murat Ünalmış )

Büyük bir servetin ve ismin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam.

Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Abisi olarak bildiği Yılmaz tutuklandıktan sonra da Annesi'nin de desteği ile Züleyha ile evlenir. Züleyha'nın kalbine girebilmek, kendisinin sevdiği kadar sevilebilmek için her yolu denerken, Yılmaz da güçlenerek Çukurova'nın hakimiyetini ele geçirmeye başlar.

Züleyha Yaman ( Hilal Altınbilek )

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız.

Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi tarafından bir adama satılır...

Ali Rahmet Fekeli ( Kerem Alışık )

Adana'nın yerlilerinden. Neredeyse tüm gençliğini hapishanede geçirmiş. Oysa döneminin en popüler işadamlarından ve Adnan Yaman'ın yakın arkadaşı.

Adnan Yaman, bölgeye baraj inşaatı yapılacağını ve Fekeli'nin arazisinin büyük para edeceğini öğrenince Fekeli'yi kandırarak arazilerini yok pahasına almak için plan yapar. Fekeli en yakın arkadaşı tarafından oyuna getirildiğini anlar, bunu konuşacakları sırada Adnan tarafından sırtından vurulacakken, kendini müdafaa eder!

Dr. Müjgan Akkaya ( Melike İpek Yalova )

20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktoru. İstanbul'da okumuş, okulu bittikten sonra babasının özel hastanesinde çalışmayı reddedip Adana'ya devlet hastanesine çalışmaya gelmiştir. Güçlü karakterli, nazik, döneme göre ileri görüşlü ve hastalarına karşı oldukça sevecendir.