Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha gerçeği açıklıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Züleyha, oğlu ile ilgili gerçeği sonunda Yılmaz'a açıklar ve büyük savaş yeniden alevlenir. Yılmaz ile kavuşma hayalleri kuran Züleyha, Yılmaz ile Demir arasındaki yeni fırtınaya hazır olmalıdır.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin: Hünkar Yaman

Uğur Güneş: Yılmaz

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Hilal Altınbilek: Züleyha

Bülent Polat: Gaffur

Turgay Aydın: Sabahattin

Selin Yeninci: Saniye

Sibel Taşçıoğlu: Şermin

Selin Genç: Gülten

Polen Emre: Fadik

Mustafa Açılan: Veli

Serpil Tamur: Haminne

Bay Yanlış 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Özgür'den şaşırtan teklif!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, dönüşü olmayan bir yolda!

Arıza 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza'dan en büyük olmaya ilk adımlar!

Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Selin her şeyi öğreniyor!