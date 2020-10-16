Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanı| Bir zamanlar Çukurova 68. bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş rollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın yer aldığı başarılı dizi Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yeni bölümü ile ATV ekranlarındaydı. Nefesleri kesen yeni bölümün ardından vatandaşlar Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırmaya başladı. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bir zamanlar Çukurova 68. bölüm izle linki haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 68. bölümü ile ekranlara geldi. 69. fragmanı yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 68. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

HÜNKAR VE YILMAZ ARASINDA NE YAŞANIYOR?

Yılmaz, yaptığı her şeye rağmen Hünkar'ın onlara yardım ettiğine ikna olamaz. Geçmişin acılarını unutması o kadar kolay değildir. Yılmaz, Hünkar'a hesap sormaya karar verir. Ancak bu hesaplaşma Hünkar'ı alevlerin içinde bırakacak bir olaya dönüşecektir. Fekeli ile Hünkar ise bu olanların ardından bir kez daha yine teselliyi birbirlerinde bulurlar. İki eski sevgili, çocuklarının aşka dair sınavlarından geçerken, eskide kalan ama eskimeyen sevdaları ile yaralarını sararlar.

MÜJGAN VE BEHİCE, YILMAZ'IN ÇOCUKLARINI ALIP KAÇTIĞINI DÜŞÜNÜR!

Yılmaz, Kerem Ali'yi alıp evden çıkınca Behice durumdan şüphelenip durumu Müjgan'a bildirir. Hastanede, vekil başhekimliğinin ilk gününde, ilk icraat olarak Züleyha'nın adını taşıyan tabelayı söktüren Müjgan bu haber ile yine çıldırır! Ortalığı adeta yakıp yıkarak eve koşar! Fekeli de gelince Behice durumu iyice abartır, yangına körükle gider! Ancak hala ve yeğen ilk kez Fekeli'nin görmedikleri bir yüzünün görürler ve bu hareketleri için büyük tepki alırlar.

DEMİR, ZÜLEYHA'DAN VAZGEÇEBİLECEK Mİ?

Sevda ile yaşamaya devam eden Demir, Züleyha'yı ve çocuklarını özlemektedir. Sevda ise, Demir'e yaşadıklarının aşk olmadığını anlatmaya çalışır. Demir, Sevda'nın sözleri ile derinden sarsılır. Ama aşkın yerini uzun zaman önce, bir savaşı kazanma hırsının aldığını kabullenmek istemez. Üstelik Hatip'i de kaybettikten sonra tek geçim kaynadığı Demir haline gelen Şermin'in onu duygularını ölçüp biçmek üzere yalnız bırakmaya hiç niyeti yoktur!

VE YILMAZ İLE ZÜLEYHA'NIN HİKAYESİNE SEVDA'DA DAHİL OLUR

Çukurova'da yine tüm olaylar birbiri ardında ortaya çıkacaktır. Sevda, Demir'e kol kanat germişken onu Züleyha'yı Hünkar gibi acımasızca sevmekle suçlar! Kulaktan kulağa haberler yayılırken ve dedikodu kazanları kaynarken, Züleyha da Hünkar'ın karşısına çıkacaktır! Üstelik aralarındaki ateşkes bitmiş olarak! Oysa kimse farkında değildir ama Şermin, yine herkesi birbirine düşürmüştür! Şermin'in aktardıkları ile olaylar birbiri ardına patlarken, tüm hesaplar görülmeye başlanacaktır. Bunca yıldır birbirlerini yok sayan iki kadın, Hünkar ve Sevda, şimdi bu imkansız aşk hikayesi için yan yana gelir! Sevda, Züleyha'nın hakkını savunmak için Hünkar ile karşılaşmayı göze alarak konağa gelir ve herkesi şaşkına çevirir!

GAFFUR'A YİNE TENZİL-İ RÜTBE! ARTIK RAŞİT İLE TAŞIMA YAPIYOR!

Hatip olayından sonra iyice dengesi şaşan Gaffur, bir de Büyük Hanım'ın Raşit'i işe almasına bozulunca, Saniye'nin gözüne iyi batmaya başlar. Artık işlerden kaytarmaması için Saniye, ona ve Raşit'e aynı işleri verir. Elbette Gaffur bu durumda bile olayı farklı anlatmaya devam eder.

YILMAZ VE DEMİR, ADNAN İÇİN BİR KEZ DAHA SİLAHLARINI ÇEKİYOR!

Küçük Adnan'ın etrafında bir kez daha alevlenen Yılmaz ve Demir arasındaki savaş, yine tüm cepheleri saracaktır. Yılmaz artık Adnan'ın babası olduğunu bildiğinden, oğlunu Demir'in yanında bırakmaya hiç niyetli değildir. Züleyha'nın aşkından sonra bir de Adnan için karşı karşıya gelen Yılmaz ve Demir, yine silahlarını çeker! Ve Çukurova'da bir kez daha silah sesi yankılanır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Yılmaz Akkaya ( Uğur Güneş )

İstanbul'lu, yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli bir delikanlı, çalışkan bir aşık. Parada pulda gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmaktı. Ancak, Züleyha'yı kurtarmak isterken, elini kana buladığında herkesin hayatını değiştiren tetiği de çekmiş oldu!

Hapse girmemek için kaçtıkları Adana'da hem hapse düştü, hem Züleyha'yı kaybetti. Züleyha kendisini bıraktı ve kendi isteğiyle Demir'le evlendi diye düşünüp, gün sayarken de, Fekeli ile tanıştı!

Hünkar Yaman ( Vahide Perçin )

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Hünkar Yaman için oğlu Demir'den ve itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Bu yüzden, daha küçük bir çocukken oğlunun çocuğu olamayacağını öğrenmesine rağmen, bunu oğlu dahil kimseye söylemedi!

Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Bu dileğini gerçekleştirmek için, Züleyha'yı Yılmaz'ın hayatıyla tehdit ederek oğlu Demir ile evlenmesini sağlarken gözünü kırpmadı.

Demir Yaman ( Murat Ünalmış )

Büyük bir servetin ve ismin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam.

Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Abisi olarak bildiği Yılmaz tutuklandıktan sonra da Annesi'nin de desteği ile Züleyha ile evlenir. Züleyha'nın kalbine girebilmek, kendisinin sevdiği kadar sevilebilmek için her yolu denerken, Yılmaz da güçlenerek Çukurova'nın hakimiyetini ele geçirmeye başlar.

Züleyha Yaman ( Hilal Altınbilek )

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız.

Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi tarafından bir adama satılır...

Ali Rahmet Fekeli ( Kerem Alışık )

Adana'nın yerlilerinden. Neredeyse tüm gençliğini hapishanede geçirmiş. Oysa döneminin en popüler işadamlarından ve Adnan Yaman'ın yakın arkadaşı.

Adnan Yaman, bölgeye baraj inşaatı yapılacağını ve Fekeli'nin arazisinin büyük para edeceğini öğrenince Fekeli'yi kandırarak arazilerini yok pahasına almak için plan yapar. Fekeli en yakın arkadaşı tarafından oyuna getirildiğini anlar, bunu konuşacakları sırada Adnan tarafından sırtından vurulacakken, kendini müdafaa eder!

Dr. Müjgan Akkaya ( Melike İpek Yalova )

20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktoru. İstanbul'da okumuş, okulu bittikten sonra babasının özel hastanesinde çalışmayı reddedip Adana'ya devlet hastanesine çalışmaya gelmiştir. Güçlü karakterli, nazik, döneme göre ileri görüşlü ve hastalarına karşı oldukça sevecendir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 68. BÖLÜM İZLE