Bir zamanlar Çukurova 70. bölüm izle yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düştü. Ekranlara gelen nefes kesen bölümün ardından dizi severler Bir zamanlar Çukurova 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırmaya başladı. İşte kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bir zamanlar Çukurova 70. son bölüm izle linki haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'da babalık savaşı!

Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir. Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.

FEKELİ TUZAKTAN KURTULDU AMA FİKRET NEYİN PEŞİNDE?

Fekeli'yle düştükleri tuzaktan amcasının hayatını kurtararak çıkan Fikret, onu Adana'ya yollayıp adamların peşinden gider. Ancak bir türlü geri dönmeyince Fekeli, jandarmaya haber verir. Fekeli yeğeninin hayatından endişe ederken, Behice'nin ise komplo teorileri için eline fırsat geçmiş olacaktır.

DEMİR HESAP SORMAK İÇİN FEKELİ KONAĞINDA!

Fekeli konağında gündem, Fikret'in kaybolması ve Fekeli ile düştükleri pusudur. Ancak Yılmaz da ortada yoktur. Behice, Fikret'in hikayesinin peşindedir ama Müjgan'ı asıl ilgilendiren başka bir şey vardır. Demir, Yılmaz'ın oğlunu kaçırdığı haberi ile Fekeli konağına elinde silah ile gelir! Fekeli de bu durumda, ne diyeceğini bilemez hale gelir.

HÜNKAR NEYİN PEŞİNDE? ELİNDEKİ DOSYADA NE VAR?

Hünkar'ın gizli bir görev verdiği, kimsenin tanımadığı adamlarından biri gelir. Hünkar onunla buluşup, beklediği belgeleri alarak konağa döner. Çukurova'da yine ortalığı ayağa kaldırabilecek gerçekler vardır ve bunlar sadece Hünkar'ın elindeki dosyadadır!

DEMİR, HÜNKAR İLE BARIŞINCA SEVDA'YA NE OLACAK?

Demir, tüm basının önünde oğlunun babasının Yılmaz olduğunu açıklayarak, kendisini Züleyha ve oğluna kol kanat germiş, aşık bir adam olarak anlatıp adeta temize çeker. Tüm Çukurova'nın gündeminde artık bu konu vardır, Sevda ve Hünkar savaşı unutulmuştur. Demir, annesi ile barışınca, Sevda'nın yanına da gitmez. Gidemediği için de öyle bir şey yapar ki, davranışı, Sevda'nın gözünde kendisine Hünkar'ın yaptıklarından farksız kalacaktır.

AŞK YENİDEN!

Evlat sınavlarında biri bitmeden biri başlayan Hünkar ve Fekeli bir kez daha buluşur. Geçen zaman içinde Fekeli, Hünkar'ın pişmanlıklarını görmüştür. İki eski aşık, halen birbirlerinde teselli bulmaktadır. Fekeli, Hünkar'a artık kendileri için yaşamaları gerektiğini söyler ve yeniden evlenme teklif eder!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.