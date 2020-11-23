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Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha, çiftliğin hanımı oluyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hünkar'ın yerine geçen Züleyha, çalışanlara "Arkanızda artık ben varım. Büyük hanımızın açtığı yolda ben devam edeceğim. Yamanlar'ı beraber büyüteceğiz" diyerek yanlarında olduğu söylerken Yılmaz'a da restini çekiyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU 

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi. 

Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha, çiftliğin hanımı oluyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI 

 Uğur Güneş: Yılmaz

 Murat Ünalmış: Demir Yaman

Hilal Altınbilek: Züleyha

 Bülent Polat: Gaffur

 Turgay Aydın: Sabahattin

 Selin Yeninci: Saniye

 Sibel Taşçıoğlu: Şermin

 Selin Genç: Gülten

 Polen Emre: Fadik

 Mustafa Açılan: Veli

Serpil Tamur: Haminne

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23 Kasım 2020 Pazartesi 16:47
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