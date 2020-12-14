  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir, kızını Züleyha'dan alacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir, kızını Züleyha'dan alacak mı?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha ve Yılmaz'ın kızını aldığını öğrenen Demir bu duruma üzülürken Yılmaz'ın yazdığı mektup fragman boyunca herkesin yüreğine dokunuyor. Yolda kaza yapan Yılmaz ve Züleyha'ya ne olacağı da merak konusu oluyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU 

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi. 

Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir, kızını Züleyha'dan alacak mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI 

 Uğur Güneş: Yılmaz

 Murat Ünalmış: Demir Yaman

Hilal Altınbilek: Züleyha

 Bülent Polat: Gaffur

 Turgay Aydın: Sabahattin

 Selin Yeninci: Saniye

 Sibel Taşçıoğlu: Şermin

 Selin Genç: Gülten

 Polen Emre: Fadik

 Mustafa Açılan: Veli

Serpil Tamur: Haminne

Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan kıskançlıktan kuduruyor!Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan kıskançlıktan kuduruyor!

Sen Çal Kapımı 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda ile Balca arasında işler kızışıyor!Sen Çal Kapımı 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda ile Balca arasında işler kızışıyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'i bulabilecek mi?Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'i bulabilecek mi?

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 176. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan ölüyor mu?Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 176. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan ölüyor mu?

 

14 Aralık 2020 Pazartesi 16:09
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir, kızını Züleyha'dan alacak mı?
Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir, kızını Züleyha'dan alacak mı?
Sen Çal Kapımı 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda ile Balca arasında işler kızışıyor!
Sen Çal Kapımı 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda ile Balca arasında işler kızışıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'i bulabilecek mi?
Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'i bulabilecek mi?
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 176. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan ölüyor mu?
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 176. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan ölüyor mu?
Yasak Elma 89. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız Çağatay'dan ayrılıyor mu?
Yasak Elma 89. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız Çağatay'dan ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye Naci ile ilgili gerçekleri anlatıyor!
Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye Naci ile ilgili gerçekleri anlatıyor!
Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı yayınlandı | Ferman mı, Ali Vefa mı kazanacak?
Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı yayınlandı | Ferman mı, Ali Vefa mı kazanacak?
Çukur 4. sezon 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Aileler arası savaş yeni başlıyor!
Çukur 4. sezon 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Aileler arası savaş yeni başlıyor!
Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, tuzaktan kurtulabilecek mi?
Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, tuzaktan kurtulabilecek mi?
Hekimoğlu 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş, Memoli'yi kurtarabilecek mi?
Hekimoğlu 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş, Memoli'yi kurtarabilecek mi?