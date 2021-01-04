Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı yayınlandı | Yılmaz'ın ölümü herkesi derinden sarsıyor!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU
Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI
Uğur Güneş: Yılmaz
Murat Ünalmış: Demir Yaman
Hilal Altınbilek: Züleyha
Bülent Polat: Gaffur
Turgay Aydın: Sabahattin
Selin Yeninci: Saniye
Sibel Taşçıoğlu: Şermin
Selin Genç: Gülten
Polen Emre: Fadik
Mustafa Açılan: Veli
Serpil Tamur: Haminne
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