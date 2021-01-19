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Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni hanımağa geliyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Fikret, Adnan Yaman’ın oğlu olduğunu itiraf ederken ''Sen Hünkar'ın yerini aldın. Yeni Hanımağa sensin...'' sözleri ise diziye damga vurdu.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU 

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi. 

Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni hanımağa geliyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI 

 Uğur Güneş: Yılmaz

 Murat Ünalmış: Demir Yaman

Hilal Altınbilek: Züleyha

 Bülent Polat: Gaffur

 Turgay Aydın: Sabahattin

 Selin Yeninci: Saniye

 Sibel Taşçıoğlu: Şermin

 Selin Genç: Gülten

 Polen Emre: Fadik

 Mustafa Açılan: Veli

Serpil Tamur: Haminne

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19 Ocak 2021 Salı 08:48
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